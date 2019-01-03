HABER

Muğla'da denizde mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 19:23 | Son Güncelleme

Fethiye ilçesinde balık tutmak için açıldıkları denizde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 3 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık tutmak için açıldıkları denizde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Balıkçı Şuayip Camuzcu, Murat Kaya ve Mustafa Karabörk sabah saatlerinde "Karabayır" isimle tekneyle denize açıldı. Şiddetli yağış ve dalgalar nedeniyle Fethiye Körfezi açıklarındaki Kızıl Ada'ya sığınan balıkçılar, Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım istedi.

Sahil Güvenlik ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kişiye güçlükle ulaştı. Bota alınarak Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan balıkçı teknesinin Kızıl Ada'da kaldığı bildirildi.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyonGÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
İstanbul yollarında kar ve buzlanma önlemiİstanbul yollarında kar ve buzlanma önlemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balıkçı Fethiye kurtarma Muğla Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretim üyesi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim üyesi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Yunanca yeni yıl afişi tepki çekti

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.