Muğla'da denizde mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık tutmak için açıldıkları denizde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Balıkçı Şuayip Camuzcu, Murat Kaya ve Mustafa Karabörk sabah saatlerinde "Karabayır" isimle tekneyle denize açıldı. Şiddetli yağış ve dalgalar nedeniyle Fethiye Körfezi açıklarındaki Kızıl Ada'ya sığınan balıkçılar, Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım istedi.
Sahil Güvenlik ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kişiye güçlükle ulaştı. Bota alınarak Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan balıkçı teknesinin Kızıl Ada'da kaldığı bildirildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum