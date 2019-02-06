Muğla'da derede mahsur kalan köpekler kurtarıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde girdikleri derede mahsur kalan 2 köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kapubağ Bağyaka Mahallesi Eskideğirmen mevkisinde Nedim Yörük köpekleri ile ava çıktı. İki köpek, dereden geçerken boyunlarındaki ipler çalılara takıldı.
Suyun debisinin yüksek olması nedeniyle dereye giremeyen Yörük, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yoğun su akışının bulunduğu dereye halatlarla istasyon kurarak, köpekleri kurtarıp sahibine teslim etti.
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