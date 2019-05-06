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Muğla'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 20:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığınca verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, 3 şehidin aileleri ile 2 gaziye takdim edildi

Cumhurbaşkanlığınca Muğla'da 3 şehit ailesi ile 2 gaziye verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle takdim edildi.

Muğla'da bir otelde gerçekleşen törende konuşan Vali Esengül Civelek, şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için daima büyük bir onur ve şeref olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen belgeleri şehit ailelerine takdim ettiğini dile getiren Civelek, şöyle konuştu:

"Bugün şanlı tarihimizin, egemenliğimizin, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ölümsüz abideleri şehitlerimize Cumhurbaşkanımız tarafından tevcih edilen Devlet Övünç Madalya ve Beratlarını takdim ediyoruz. Vatanını, milletini, devletini canından üstün tutan, seve seve canını feda eden, bir gül bahçesine girercesine kara toprağa düşen şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı rahmet ve minnetle anarak ifade ediyorum. Şehitlerimiz hiç bir zaman unutulmayacak ve unutturulmayacak. Emanetleri ve hatıraları sonsuza kadar korunacak ve yaşatılacaktır."

Vali Civelek, konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur'un oğlu Demiralp Kuvanç Cesur'a, şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk'ün babası Ali Cantürk'e, şehit jandarma üst çavuş Mustafa Ayna'nın kızı Melek Naz Ayna'ya, malul gazi Jandarma Komando Çavuş Erkan Hüdaverdi ve malul gazi Uzman Çavuş Ümit Ünlü'ye takdim etti.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Ali ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, şehit ve gazi yakınları ile protokol üyeleri katıldı.

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Manisa’da şehit ailelerine ‘Devlet Övünç Madalyası’Manisa’da şehit ailelerine ‘Devlet Övünç Madalyası’
Şehit ve gazi ailelerine Devlet Övünç Madalyaları takdim edildiŞehit ve gazi ailelerine Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi
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Anahtar Kelimeler:
Devlet Övünç Madalyası Tevcih töreni Muğla

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