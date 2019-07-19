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Muğla'da devrilen kamyonetteki yangın ormana sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:51 | Son Güncelleme

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, yaklaşık 200 metrelik ormanlık alan zarar gördü, kamyonet kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen kamyonetteki yangın ormanlık alana sıçradı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen içerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu 48 E 3829 plakalı kamyonet, Bodrum-Gölköy kara yolu Demir Ormanları mevkisinde devrildi.

Kamyonetin alev alması ve yangının ormanlık alana sıçraması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözlerle yangın söndürüldü. Yaklaşık 200 metrelik ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsü bulunamayan kamyonetin altında ve çevresinde bir süre arama yapıldı.

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bodrum kamyonet Muğla orman yangını trafik kazası yangın

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