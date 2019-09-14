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Muğla'da dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 11:42 | Son Güncelleme

İcradan ucuz ev, arsa ve araba alma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Muğla merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamu kurumlarıyla irtibatlı olduğunu belirterek, icradan ucuz ev, arsa ve araba alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Fethiye merkezli İzmir, Antalya, İstanbul ve Çanakkale'de 45 kişiyi mağdur ettiği tespit edilen D.E, M.Ü.T, D.A, H.M, K.Ö. ile K.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.E, M.Ü.T, D.A. ve H.M. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. K.Ö. ile K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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