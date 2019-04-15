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Muğla'da dolu ve sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 13:27 | Son Güncelleme

Marmaris'te kısa sürede etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi

MUĞLA (AA) – Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğlen başlayan dolu nedeniyle ana cadde ve kaldırımlar su altında kaldı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

İlçe merkezinde öğlen aniden bastıran sağanakla birlikte dolu etkisini gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve turistle işletmelerin sundurmaları ve şemsiyelerinin altına saklandı.

Su ile dolan yol kenarlarından vatandaşlar kaldırıma güçlükle ve ıslanarak geçti.

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Anahtar Kelimeler:
dolu Marmaris Muğla sağanak

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