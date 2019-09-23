Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 14'ü düzensiz göçmen 15 kişinin kurtarıldığı, 9 aylık bir bebeğin ise kaybolduğu değerlendirilen olaya ilişkin 6 şüpheli yakalandı.

Bodrum'da yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun batmasıyla ilgili yürütülen çalışmada, kurtulanların ifadesi, güvenlik kameraları görüntüleri ve telefon görüşmelerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, C.E, G.Ç, M.T, M.K, G.D. ve F.M saklandıkları otelde gözaltına alındı.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 6 bin avro ve 5 bin lira ile cep telefonları ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, "olası kastla adam öldürme" ve "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Bu arada Sahil Güvenlik ekiplerinin, kaybolduğu değerlendirilen bir bebek için başlattığı arama kurtarma çalışmasında henüz bir ize rastlanmadığı öğrenildi.