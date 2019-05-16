Muğla'da engelliler asker oldu, aileleri gururlandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda Engelliler Haftası kapsamında bedensel ve zihinsel engelli 31 kişi için yemin töreni yapıldı. Törene, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Muğla 1. İdare Mahkemesi Başkanı Cavit Erdem, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Aile, Muğla Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Seda Cesur, daire müdürleri, sivil toplum ve siyasi partilerin temsilcileri, engeliler ve engelli aileleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mine Menteş, engelli annesi olarak, büyük gurur ve mutluluk içerisinde olduğunu söyledi.

'TÜRK MİLLETİNİN VATAN SEVGİSİNİN GÖSTERGESİ'

Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ise temsili askerlik uygulamasının Türk milletinin vatan sevgisinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Dünyada ilk ve tek uygulama olması nedeniyle daha da büyük önem kazanmıştır. Bugün engelli vatandaşlarımız ile ailelerimizin bir gün süreli dahi olsa askeri ortamı yaşamalarına ve bu hazzı tatmalarına imkan sağlamaya çalışmaktayız. Aramıza katılan engelli vatandaşlarımızın gönüllerinden geçen duygu ve düşünceleri paylaşmak bize manevi bir güç vermektedir. Değerli aileler, sizler her türlü güçlüğe göğüs gererek ve hiçbir karşılık beklemeden engelli çocuklarınıza destek olmaya ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışmaktasınız. Çalışma ve gayretleriniz her türlü takdirin üzerindedir. Ne mutlu sizlere ki yürekleri vatan sevgisiyle dopdolu olan bu gençleri bu yaşlara getirerek jandarma teşkilatı saflarına katılmalarını sağladınız. Bizler, sizler ve arkadaşlarımızla böyle anlamlı gün geçirmekten büyük bir onur ve gurur duymaktayız."

Konuşmaların ardından tören alanında engelliler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Engelliler, daha sonra Türk bayrağı serilmiş masaların üzerindeki silahlara ellerini koyarak, yemin etti. Protokol üyeleri terhis belgeleri takdim edilen engellilerin aileleri ise duygusal anlar yaşadı. Jandarma narkotik ve bomba arama köpeklerinin gösterisinin ardından program geçit töreni ile sona erdi.

