HABER

Muğla'da engelliler asker oldu, aileleri gururlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 17:49 | Son Güncelleme

MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı'nda temsili askerlik yapan 31 engelli, düzenlenen törenle yemin etti.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı'nda temsili askerlik yapan 31 engelli, düzenlenen törenle yemin etti. Duygusal anların yaşandığı törende, engelli vatandaşlar ve ailelerinin mutlulukları yüzlerinden okundu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda Engelliler Haftası kapsamında bedensel ve zihinsel engelli 31 kişi için yemin töreni yapıldı. Törene, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Muğla 1. İdare Mahkemesi Başkanı Cavit Erdem, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Aile, Muğla Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Seda Cesur, daire müdürleri, sivil toplum ve siyasi partilerin temsilcileri, engeliler ve engelli aileleri katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mine Menteş, engelli annesi olarak, büyük gurur ve mutluluk içerisinde olduğunu söyledi.

'TÜRK MİLLETİNİN VATAN SEVGİSİNİN GÖSTERGESİ'

Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel ise temsili askerlik uygulamasının Türk milletinin vatan sevgisinin bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Dünyada ilk ve tek uygulama olması nedeniyle daha da büyük önem kazanmıştır. Bugün engelli vatandaşlarımız ile ailelerimizin bir gün süreli dahi olsa askeri ortamı yaşamalarına ve bu hazzı tatmalarına imkan sağlamaya çalışmaktayız. Aramıza katılan engelli vatandaşlarımızın gönüllerinden geçen duygu ve düşünceleri paylaşmak bize manevi bir güç vermektedir. Değerli aileler, sizler her türlü güçlüğe göğüs gererek ve hiçbir karşılık beklemeden engelli çocuklarınıza destek olmaya ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışmaktasınız. Çalışma ve gayretleriniz her türlü takdirin üzerindedir. Ne mutlu sizlere ki yürekleri vatan sevgisiyle dopdolu olan bu gençleri bu yaşlara getirerek jandarma teşkilatı saflarına katılmalarını sağladınız. Bizler, sizler ve arkadaşlarımızla böyle anlamlı gün geçirmekten büyük bir onur ve gurur duymaktayız."

Konuşmaların ardından tören alanında engelliler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Engelliler, daha sonra Türk bayrağı serilmiş masaların üzerindeki silahlara ellerini koyarak, yemin etti. Protokol üyeleri terhis belgeleri takdim edilen engellilerin aileleri ise duygusal anlar yaşadı. Jandarma narkotik ve bomba arama köpeklerinin gösterisinin ardından program geçit töreni ile sona erdi.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Çanakkale'de engelli gençler asker olduÇanakkale'de engelli gençler asker oldu
Beşiktaş'ta 19 Mayıs 100'üncü yıl etkinliğinde renkli görüntüler...Beşiktaş'ta 19 Mayıs 100'üncü yıl etkinliğinde renkli görüntüler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Kızı koşmak istedi, babası bakın ne yaptı

Kızı koşmak istedi, babası bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.