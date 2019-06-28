Muğla'da engelliler için izcilik kampı

MUĞLA, (DHA) - MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikte 20 zihinsel engelli, İnlice Halk Plajı'nda 2 gün boyunca kamp yaptı. Fethiye ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Engelsizciler' projesi kapsamında 20 zihinsel engelli, ailelerinden uzak, deniz ve ormanın bitiştiği nokta olan İnlice Halk Plajı'nda 2 gün kamp kurdu. Fethiye Belediyesi'nin işletmesindeki alanda ilk olarak çadır kuran engelli bireyler, daha sonra bölge temizliği yapıp, çevredeki çöpleri topladı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 8 kişilik personel, topluluğa yardımcı oldu. Ayrıca Büyükşehir ambulansı ve sağlık ekipleri, kamp süresince hazır bulundu. Denize giren topluluk, keşif yürüyüşü yaptı, müzik eşliğinde oyunlar oynayıp, gece ateş başında şarkılar söyledi. Geceyi çadırda geçiren izciler, obalarına 'kedi', 'aslan', 'inek' ve 'vak vak' isimlerini verdi. Kamp alanında olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen zihinsel engelli Ali Aydın, "Kamp artık benim için annem ve babam olmadan kendi başıma bir şey yapabileceğim yer anlamına geliyor. Kamp benim özgüvenimi sağlıyor" dedi.

Kampta arkadaşlarıyla sohbet etme fırsatı bulduğunu söyleyen zihinsel engelli Miraç Koçar ise, "İzciliğin töresinde cesurluk, dürüstlük, arkadaşlarına sahip çıkma, hayvanları koruma, doğayı sevmek vardır. Ben burada çadır kurmayı öğrendim. Gece yalnız yatacağım için huzurluyum ve mutluyum. Burada arkadaşlarımla sohbet ettim. Bugün çöp topladık ve yüzdük. Ayrıca çadır kurdum. İzcilik çok güzel bir şeymiş. Burada olduğum için çok mutluyum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'e böyle bir imkân verdiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. 'ONLARIN YÜZÜNDEKİ VE YÜREĞİNDEKİ MUTLULUK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ' İzciliğin doğayı, çevreyi koruma, kişisel beceriler ve diğer izcilerle takım olarak doğada hayatta kalma mücadelesi olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, "20 özel evladımız projemiz kapsamında izcilik eğitimlerinin ardından arkadaşları ile izcilik kampına gitti. Gerçek bir izci gibi çadır kurdular, keşif gezisine çıktılar ve çadırda doğayla iç içe uyudular. Ailelerinden belki de ilk defa ayrı kaldılar. Kendilerine olan öz güvenleri artarken, aldıkları eğitimle neleri başarabileceklerini herkese gösterdiler. Zamanının büyük bölümünü evlatlarına ayıran ailelerimize özellikle de annelerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Evlatlarını bize emanet ederek onların arkadaşları ile hiç unutamayacakları iki gün geçirmelerini sağladılar. Sevgiyle, hizmetlerimizle engelleri aştığımız Muğla'da bu güvene, onların yüzlerindeki, yüreklerindeki mutluluk olmaya devam edeceğiz" dedi.