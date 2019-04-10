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Muğla'da engellinin gasbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:33 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı

Muğla'nın merkez Menteşe ilçesinde, zihinsel engelli bir kişinin parasını gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde 2 kişi, evine girdikleri zihinsel engelli Hamdi Dedeoğlu'nun parasını kurusıkı silah zoruyla gasbederek kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, şüphelilerin H.K. ve M.Ç.Ç. olduğunu belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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engelli gasp Muğla

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