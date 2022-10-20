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Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü

20.10.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Turgut Mahallesi Mezinler mevkisinde Recai Çöllüoğlu’na ait evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Yatağan itfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle bitişikteki diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Evin bahçesinde temizlik amacıyla yakılan ateşten kaynaklandığı tespit edilen yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Yatağan İtfaiye

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