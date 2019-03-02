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Muğla'da evde yangın: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 22:29 | Son Güncelleme

Milas ilçesindeki evde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.

Ören Mahallesi'nde, Mehmet Kuray'a ait evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Ömer Kuray'ın (27) cesedi bulundu.

Kuray'ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kuray'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı.

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Milas Muğla ören ev yangını

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