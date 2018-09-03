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Muğla'da evden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 19:19 | Son Güncelleme

Fethiye ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen biri çocuk 4 kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri çocuk 4 kişi tutuklandı.

Karagözler Mahallesi'nde yaşayan H.U, dışarıda olduğu sırada evinden cep telefonu, bilgisayar, kredi kartları, ehliyeti ve 200 lirasının çalındığı şikayetiyle polise başvurdu.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Polis, kimliklerini belirlediği şüpheliler Serhat K, Hasan Hüseyin Ç, Halil D. ve 18 yaşından küçük O.M'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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