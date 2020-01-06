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  4. Muğla'da ‘evlilik affı’ düzenlemesi iddiasına tepki

Muğla'da ‘evlilik affı’ düzenlemesi iddiasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

MUĞLA'da sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri, ‘evlilik affı’na yönelik hazırlandığı belirtilen tasarıyı eleştirdi.

Muğla'da ‘evlilik affı’ düzenlemesi iddiasına tepki

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri, ‘evlilik affı’na yönelik hazırlandığı belirtilen tasarıyı eleştirdi. Açıklamayı yapan Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Bulut, "Amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse, neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta. Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini önlemek elinizde. İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin" dedi.
Nafaka Hakkı Kadın Platformu ve TCK 103 Kadın Platformu temsilcileri bugün, ‘evlilik affı’na yönelik hazırlandığı kaydedilen tasarıyla ilgili görüş belirtmek için Eğitim- Sen Muğla Şube Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Açıklama yapan Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Bulut, “Bu düzenlemeyi yapma gerekçesi olarak küçük yaşta istismar edilmiş ve evlendirilmiş kız çocuklarının, suç olan bu eylemi gerçekleştiren erkeklerin hapse girmesi sonucunda çocuklarıyla birlikte ortada kalmaları ve mağdur olmaları gösterilmektedir” dedi.
Bulut, "Çocukları korumakla yükümlü devletin, veri dahi paylaşmadan böyle bir gerekçeyle çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalışmasını, akıl ve vicdan dışı buluyoruz. Amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse, neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta. Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini önlemek elinizde. İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin" diye konuştu.
Milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya davet ettiklerini belirten Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Evlenme ehliyeti olmayan kız çocuklarını çocuk yaşta evlendiren ailelerin ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyerek buna göz yuman kişi ve resmi otoritelerin cezalandırılması gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu'nda, 15 yaş altı çocukların cinsel davranışa rızasının söz konusu olamayacağının açıkça belirtilmesi, erken yaşta ve zorla evlendirmenin suç olarak düzenlenmesi, evlilik yaşının her koşulda 18'e çıkartılması gerekmektedir. Bunların hiçbir boşluk ve yorum farkına yer bırakmayacak şekilde, yasalara dahil edilmesi gerekmektedir. Tüm milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya başta tüm kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını ayrıca kamuoyunu konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz."

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Muğla'da ‘evlilik affı’ düzenlemesi iddiasına tepki

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