Muğla'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

Muğla'nın Marmaris ilçesinde telefonda kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandırarak para aldığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İçmeler Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki M.H'yi telefonla arayan İ.B, kendisini polis olarak tanıttı.

Şüphelinin hesabından FETÖ/PDY'ye para aktardığını söyleyen İ.B, M.H'den, işin çözülmesi için 45 bin avro istedi.

FETÖ bahanesiyle telefon dolandırıcılığı yapılacağı bilgisine ulaşan polis ekipleri bankadan yüksek miktarda para çekenleri incelemeye alarak M.H'ye ulaştı.

Dolandırıcının M.H'den parayı almaya geleceğini tespit eden ekipler, mahallede dondurmacı, taksici, garson gibi davranarak 11 saat takip yaptı.

Yaşlı kadının evine gelerek parayı alan İ.B, mahalledeki sivil polislerce suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin ortağı olduğu belirlenen M.Ş.B'nin de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

