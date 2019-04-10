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Muğla'da FETÖ şüphelisi karı koca tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:06 | Son Güncelleme

Fethiye'de yakalanan, hakimlikten ve savcılıktan ihraç edilen FETÖ şüphelisi karı koca tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte kimlikle yakalanan, hakimlikten ve savcılıktan ihraç edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi karı koca tutuklandı.

Hakimlikten ihraç edilen R.K.K. ile savcılıktan ihraç edilen kocası H.K'nin Fethiye'de yaşadığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, çalışma başlattı. Taşyaka Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda H.K. ile R.K.K. gözaltına alındı.

"Terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla soruşturmaları süren 2 zanlının, yakalandıklarında sahte kimlik beyan ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye FETÖ Muğla tutuklama

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