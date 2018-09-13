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Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 23:39 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan emekli din görevlisi tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan emekli din görevlisi, tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şüpheli Selim Y'nin Yatağan'da terör örgütü yapılanması içerisinde diyanet ve köylerden sorumlu olarak faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.

Şüphelinin sosyal paylaşım hesabından yoğun şekilde terör örgütünün propagandası içerikli paylaşımlarda bulunduğunun saptandığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yakın tarihlerde örgüt üyelerine basın üzerinden talimat veren elebaşı Fetullah Gülen'in buna yönelik videolarını sosyal paylaşım hesabı aracılığıyla paylaşan, emekli imam ve Adalet Partisi Ege Bölgesi kurucu başkanı olan Selim Y, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından Yatağan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
bodrum FETÖ/PDY Muğla tutuklama

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