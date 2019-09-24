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Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 13:56 | Son Güncelleme

Operasyonda, ikisi hükümlü 5 kişi yakalandı

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün aralarında yer aldığı 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY üyelerine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Menteşe ve Ortaca ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç. ve S.Y. ile aynı suçtan haklarında yakalama kararı olan İ.K, E.B. ve E.Ş. yakalandı.

Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda sahte kimlik ve örgütle ilgili dijital materyal ele geçirildi.

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FETÖ Menteşe operasyon Ortaca

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