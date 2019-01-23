Muğla'da freni boşalan kamyonet iş yerine çarptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, freni boşalan kamyonetin bir iş yerine çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Recep Uslu idaresindeki 48 ET 020 plakalı kamyonet, Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı'nda freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.
Kamyonet o sırada kapalı olan hediyelik eşya dükkanına çarptıktan sonra durdu. Kazada, sıkışan sürücü Uslu, araçtan güçlükle çıkartıldı.
Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Uslu'nun, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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