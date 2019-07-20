Muğla'da gazetecinin darbedildiği iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalış tüpü patlaması sonrası yaşananları görüntüleyen Fethiye Gazeteciler Derneği Başkanı ve Ege Gazetesi sahibi Mesut Bölük, bir kişi tarafından darbedildiği ileri sürüldü.

Gazeteci Bölük, ilçe merkezinde dalış tüpü patlamasının ardından yaşananları görüntülemeye başladı. Bu sırada bir kişi görüntü çekmesine kızdığı Bölük'ü darbetti. Bölük, kendisini darbeden kişiden şikayetçi oldu.

Bölük, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir içindeyken patlama sesi duyduğunu ve gazetecilik refleksiyle olayın gerçekleştiği yöne gittiğini söyledi.

Kalabalık içinde patlayan tüp nedeniyle yerde yatan bir kişi gördüğünü ve olayı görüntülemeye başladığını belirten Bölük, "Bu sırada bir kişi, 'Niye çekiyorsunuz? Bunları çekip biraz sonra sosyal medyada yayınlayacaksınız.' diye bağırdı. Ben de hemen kimliğimi açık edip gazeteci olduğumu söyledim. Daha sonra yaralıyla ilgilenen kişi bana küfredip, vurmaya başladı." dedi.

Fethiye'nin turistik bir ilçe olduğunu, patlama sesi duyanların bomba gibi yanlış yorumlar yapabildiğini vurgulayan Bölük, bu gibi dedikoduların olmaması ve vatandaşları doğru bilgilendirmek için için çalıştıklarını belirtti.

