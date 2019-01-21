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Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 20:07 | Son Güncelleme

Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar alması üzerine harekete geçti.

Ekipler, fiziki takip sonucu, yabancı uyruklu 8 düzensiz göçmeni otelden alarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan Suriye uyruklu A.K. ile T.K, S.B, H.G, Y.G, K.K, A.C, T.Ş. ve M.M'yi Ortakent-Yahşi sahilinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. ve T.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum göçmen KOM Muğla polis Suriye yasa dışı geçiş

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