Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 58 düzensiz göçmenin yakalandığı olayda, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı geçişle mücadele kapsamında Çiftlik Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonda, ormanlık alanda ve sahilde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişi organize ettikleri ileri sürülen Türk vatandaşı M.N.Y, Yunanistan uyruklu V.G. ve Suriyeli M.A. gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından "göçmen kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.
Düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.
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