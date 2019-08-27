Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Muğla'nın merkezli düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliğince, yasa dışı yollardan düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan bir grubun tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Bodrum ilçesi merkezli Aydın, Manisa, İstanbul ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramaların devam ettiği öğrenildi.

