HABER

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

Operasyonda, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın merkezli düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliğince, yasa dışı yollardan düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan bir grubun tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Bodrum ilçesi merkezli Aydın, Manisa, İstanbul ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramaların devam ettiği öğrenildi.

Turistler buraya akın ediyor! Turistler buraya akın ediyor!
Emine Bulut’un kızına bir destekte IAÜ’denEmine Bulut’un kızına bir destekte IAÜ’den
ÇMO’dan "anız yakmayın" çağrısıÇMO’dan "anız yakmayın" çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum düzensiz göçmen Göçmen Kaçakçılığı Milas Muğla

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın sürücü ve otizmli oğlunu trafikte sıkıştırmışlardı! Yakalandılar

Kadın sürücüye dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

Son dakika! 15 ilde FETÖ operasyonu: 23 asker hakkında yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ne Antalya ne Muğla! Burası Hatay'ın saklı cenneti Karamağara

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Suudi turist Türkiye'de kayboldu iddiasına valilikten açıklama

Suudi turist Türkiye'de kayboldu iddiası...

Son dakika: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.