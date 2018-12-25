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Muğla'da gözaltına alınan 6 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 17:51 | Son Güncelleme

Muğla'da gözaltına alınan 6 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Muğla'nın Milas İlçesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, İzmir ve Aydın'dan, Milas'a uyuşturucu getirilerek satıldığı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda, İ.Ç, A.B, A.T, İ.S, E.U ve B.T gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Milas Muğla uyuşturucu operasyonu

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