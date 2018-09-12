Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 kilo 100 gram gümrük kaçağı insan saçıyla yakalanan kişi gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin ilçeye İzmir'den gümrük kaçağı insan saçı getirdiği ve buradaki bir kuaförde satış yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüpheli E.Ö. suçüstü yakalandı. Operasyonda, satışa sunulan 3 kilo 100 gram kaçak insan saçı ele geçirildi.
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