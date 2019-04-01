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Muğla'da Gürün 5'inci kez seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 12:42 | Son Güncelleme

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nde Millet İttifakı adayı CHP'li Osman Gürün 5'inci kez başkan seçildi.

Muğla'da Gürün 5'inci kez seçildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nde Millet İttifakı adayı CHP'li Osman Gürün 5'inci kez başkan seçildi. Muğla'nın 13 ilçesinden 6'sında CHP, 6'sında AK Parti, 1'inde de MHP belediye başkanlığını kazandı.
Muğla'da 31 Mart'taki yerel seçimde 2 bin 389 sandıkta 726 bin 497 seçmen sandığa gitti. Katılımın yüzde 90.68 olduğu Muğla'da, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na CHP'li Osman Gürün yeniden seçildi. Millet İttifakı'nın adayı olan tıp doktoru Gürün, 2014'teki seçimlerde 49.1 olan oylarını düşürse de resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 36.2 oy oranıyla beşinci dönem başkanlık koltuğuna oturdu. Muğla'da Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Mehmet Nil Hıdır yüzde 28.29 oy oranıyla ikinci sırada yer alırken, bağımsız aday olan Fethiye eski Belediye Başkanı Behçet Saatcı, kullanılan oyların yüzde 26.2'sini alarak büyük dikkat çekti. Seçimde en büyük hayal kırıklığını yaşayan isim ise CHP tarafından Büyükşehir'e aday gösterilmeyince DP'ye geçen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon oldu. Kocadon yüzde 3.68 civarında oy alabildi.
CHP'Lİ 4 İLÇE AK PARTİ'YE GEÇTİ
Muğla'nın 13 ilçesinden kesin olmayan sonuçlara göre 6'sında CHP, 6'sında AK Parti, 1'inde ise MHP'nin adayı belediye başkanlığını kazandı. CHP Datça, Fethiye, Marmaris, Menteşe, Milas ve Bodrum ilçelerinde seçimi kazanırken, CHP daha önce kazandığı Yatağan, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerini bu sefer kaybetti. Yatağan, Ula, Dalaman AK Parti'ye, Ortaca ise MHP'ye geçti. Büyükşehir adayı Behçet Saatcı'nın mevcut belediye başkanı olduğu Fethiye'de ise kazanan CHP oldu.
Cumhur İttifakı'nın olduğu Muğla'daki ilçeden biri olan Ortaca'da seçimden MHP'li Alim Uzundemir zaferle ayrıldı. Datça'da Şener Tokcan'ın sağlık sorunları nedeniyle 2015'te göreve gelen ve yeniden başkan adayı gösterilen emekli öğretmen Abdullah Gürsel Uçar, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Feyzullah Gülada'dan daha fazla oy alarak koltuğunu korudu.
KADIN BAŞKAN YOK
Muğla'da Büyükşehir ve 13 ilçede de erkek adaylar belediye başkanı oldu. Datça, Köyceğiz ve Seydikemer'de emekli öğretmen, Marmaris'te ve Ula'da turizmci adaylar seçimi kazandı. Diğer ilçelerden Menteşe'de harita mühendisi, Yatağan'da makine mühendisi, Bodrum'da emekli Yarbay, Milas'ta avukat, Ortaca'da muhtar, Dalaman'da konfeksiyoncu, Fethiye'de çiftçi olan adaylar belediye başkanı oldu.

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Muğla'da Gürün 5'inci kez seçildiMuğla'da Gürün 5'inci kez seçildi

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