Muğla'da hastaneyi yağmur suyu bastı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin giriş bölümünü aniden bastıran sağanak nedeniyle su bastı.

Menteşe ilçe merkezinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Öğleden sonra aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar yolda yürümekte, bazı sürücüler ise su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Aniden bastıran yağış nedeniyle MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin giriş bölümünü de su bastı. Çatıdaki çatlak bölmeden yağmur suları hastane içerisine girdi. Giriş bölümündeki hastalar ve yakınları alt katlara sığındı. Hastane çalışanları yağmur suyunu tahliye etti. Hastanedekiler, sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi.

