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Muğla'da "helikopterle" bayram denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 17:06 | Son Güncelleme

Polis helikopteriyle yapılan denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, bölgedeki ilgili ekiplere bildirildi - Denetimler, AA kameralarınca görüntülendi

Muğla ve ilçelerinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla, helikopterle havadan trafik denetimi yapılacak.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, havadan helikopterle denetim yapılan Gökova-Muğla-Marmaris-Köyceğiz karayolunda kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, bölgedeki ilgili ekiplere bildirildi. Güzergahtaki trafik ekipleri de sürücüleri durdurdu.

Gökova Kavşağı'nda denetim yapan trafik ekipleri, uygulama kapsamında bölgeye gelen ziyaretçileri trafik kuralları konusunda uyardı.

Bayram süresince Bodrum ve diğer ilçelerinde devam edecek uygulamayla sürücülerin ve yolcuların, dinlendirilmesi, trafikte daha rahat seyretmeleri amaçlanıyor.

Uygulamadan memnun olan sürücüler, uygulamaya katılan ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan polis helikopterinden yapılan denetimler, AA kameralarınca görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Akyaka bodrum helikopter Marmaris Muğla Uygulama

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