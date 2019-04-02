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Muğla'da helikopterli trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:27 | Son Güncelleme

Muğla'da helikopterli trafik denetimi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde jandarma ekipleri, helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaca Dalyan Mahallesi'nde helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Helikopterden hatalı sollama yaptığı, emniyet kemeri takmadığı bildirilen araçlar, uygulama noktalarında durduruldu. Bu sürücülerden bazıları, yaptıkları hataların helikopterden tespit edildiğini öğrenince şaşırdı.

Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu, 3 sürücüye işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
denetim helikopter Jandarma Muğla trafik

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