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Muğla'da hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:35 | Son Güncelleme

Muğla'da hırsızlık iddiası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, birden fazla ev ve iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, F.B, A.H. ve M.A'yı kiraladıkları otomobilde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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bodrum hırsızlık Muğla polis Yalıkavak

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