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Muğla'da hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 00:17 | Son Güncelleme

Milas ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Milas'ta düzenlenen operasyonda yakalanan ve Muğla, Manisa ve İzmir'de evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçe merkezinde ihbar üzerine 35 ABZ 024 plakalı araç ekiplerce takibe alındı. Bir süre sonra durdurulan araçtaki A.Y, S.Y, K.Y, E.B. ve A.B. emniyete götürülerek sorgulandı.

Şüphelilerin İzmir’in Bergama ilçesi, Manisa ve Milas’ta evlerden hırsızlık olaylarının failleri olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin bulunduğu araçta da arama yapan polis ekipleri, daha önce Milas’ta yaşanan hırsızlık olayında çalınan çocuk montu ile ziynet eşyalarını buldu.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y, A.B. ve K.Y. tutuklanırken A.Y. ve E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
HIRSIZLIK OPERASYONU Milas Muğla polis

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