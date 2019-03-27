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Muğla'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 20:45 | Son Güncelleme

Muğla'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde boş binanın klima ve elektrik sistemlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çıldır Mahallesi'nde daha önce hastane olarak kullanılan 4 katlı boş binadan klima, elektrik sistemleri, kablolar ve muslukların çalındığı ihbarı yapıldı.

Diğer malzemelerin de çalınması ihtimalini değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, binayı izlemeye aldı. Ekipler, 4 gün sonra binaya giren Şener S'yi (30) gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şener S'nin, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Marmaris Muğla

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