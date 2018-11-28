HABER

Muğla'da, HIV virüsü ile ilgili iddianın asılsız olduğu belirtildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 16:07 | Son Güncelleme

MUĞLA'da fuhuş yapan yabancı uyruklu bir kadından 14 kişiye HIV virüsü bulaştığı iddiası emniyeti harekete geçirdi.

Muğla'da, HIV virüsü ile ilgili iddianın asılsız olduğu belirtildi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da fuhuş yapan yabancı uyruklu bir kadından 14 kişiye HIV virüsü bulaştığı iddiası emniyeti harekete geçirdi. Polis tarafından yapılan araştırmada, iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı.
Merkez ilçe Menteşe'nin üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Kötekli Mahallesi'nde, bir süre önce, yabancı uyruklu bir kadından 14 kişiye HIV virüsü bulaştığı söylentisi kısa sürede kulaktan kulağa yayıldı. İddia üzerine, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Kötekli'de yapılan araştırmalar ve Muğla İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan, "İddialar sadece dedikodudan ibaret. Böyle bir şey olsa bizim haberimiz olur. Muğla'da her şehirde olduğu gibi HIV virüsü taşıyanlar tabii ki var. Fakat bu sayıda bir artış söz konusu değil. Bu iddialar üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 30 Kasım'da HIV/AIDS Farkındalık Paneli düzenleyeceğiz. Saat 16.00'da başlayacak panelimize herkesi davet ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Sivas'ta hırsızlık şüphelileri, halk otobüslerine dadandıSivas'ta hırsızlık şüphelileri, halk otobüslerine dadandı
Kastamonu'da lise öğrencilerinin tartışması cinayetle sonuçlandıKastamonu'da lise öğrencilerinin tartışması cinayetle sonuçlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde hareketlilik!

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik!

Aydın'da şoke eden ölüm! Müteahhit bıçakla kendi boğazını kesti

Aydın'da şoke eden ölüm!

Cenazede kan döküldü! İki kardeş birbirine girdi

Cenazede kan döküldü! İki kardeş birbirine girdi

Katil kocadan şoke eden sözler: Hayvanlığım tuttu

Katil kocadan şoke eden sözler: Hayvanlığım tuttu

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

Öğretmen ehliyetsiz yakalandı! Cezayı duyunca çığlığı bastı

Bursa'yı ayağa kaldıran olay! 4 yaşında 'İşe gidiyorum' deyince...

Bursa'yı ayağa kaldıran olay! 'İşe gidiyorum' deyince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.