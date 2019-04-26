Muğla'da hükümlüler çevre temizliği yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denetimli serbestlikten faydalanan 50 hükümlü, çevre temizliği yaptı.

Fethiye'de, Kaymakamlık, İlçe Belediyesi, Orman İşletme ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 50 hükümlü, Büyük Samanlık Koyu, yol kenarlarında ve ormanlık alanda temizlik yaptı.

Uçurumda yer alan çöpler ise AKUT Fethiye ekiplerinin kurduğu istasyon yardımıyla toplandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethiye'nin Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

İnsanların çevre bilinci kazanmalarının çok önemli olduğunu aktaran Eker, "Geçen yıl da bu gibi etkinlikler gerçekleştirdik. Ne kadar temizlersek temizleyelim aynı oranda kirlendiği sürece bir anlam ifade etmiyor." dedi.

Cezanın caydırıcılık, ıslah edicilik ve topluma kazandırma amaçları taşıdığını vurgulayan Eker, etkinlikle hükümlülere çevre bilinci kazandırdıklarını dile getirdi.

