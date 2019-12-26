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  4. Muğla'da iki gündür haber alınamayan boyacı aranıyor

Muğla'da iki gündür haber alınamayan boyacı aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 18:57 | Son Güncelleme

Muğla'da iki gündür haber alınamayan boyacı aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki boyacı Mehmet Ali Koran'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

İçmeler mevkisindeki bir tersanede boyacı olarak çalışan Koran'dan iki gündür haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine mahalle ve çevresinde arama çalışması başlattı. Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri de çalışmalara hem karadan hem de drone ile havadan destek veriyor.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını da inceleyen polis ekipleri, Koran'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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bodrum Boyacı Kayıp Muğla Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği

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