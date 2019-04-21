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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 21:25 | Son Güncelleme

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aydın Baltacı yönetimindeki 09 EB 506 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolu Karakaya Mevkisi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ahmet Özmen idaresindeki 34 PR 1933 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 09 EB 506 plakalı otomobildeki Hatice ve Ahmet Baltacı, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile 34 PR 1933 plakalı araçtaki Kenan Süha Bayram yaralandı.

75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Aydın Baltacı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Bodrum-Milas kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

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Anahtar Kelimeler:
Milas Muğla trafik kaz

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