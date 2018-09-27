Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Mestan Tuncer yönetimindeki 48 AAC 817 plakalı otomobil, Muğla-Ula karayolu Gülağzı mevkisindeki kavşakta, Selman Öztoprak'ın kullandığı 48 AU 985 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Serkan Avcı, Rus uyruklu Elvas Nazarova, Elif Sakık, Aysun Baytaş ve Yazgül Göksu yaralandı.
Yaralılara 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapılırken otomobilde sıkışan Selman Öztoprak olay yerinde hayatını kaybetti. Elvas Nazarova ise kaldırıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Muğla-Ula karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
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