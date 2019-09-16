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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 01:29 | Son Güncelleme

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Salim Acar idaresindeki 06 YG 817 plakalı otomobil, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz-Fethiye yolunda karşı yönden gelen Görkem Ali Özata yönetimindeki 34 RU 8453 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Acar ile Özata ambulansla Fethiye Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan yolda trafik, polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

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2 yaralı Fethiye Kaza Muğla Ölüdeniz

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