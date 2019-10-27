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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 22:29 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk, 1'i hamile 7 kişi yaralandı.

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk, 1'i hamile 7 kişi yaralandı. Yaralılardan hamile Beyza Keskin Çelebi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaza, saat 20.30 sıralarında, Yatağan- Milas yolu Şahinler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Erol Tandır (42) yönetimindeki 48 ABK 749 plakalı otomobil, Ali Batuhan Çelebi'nin (37) kullandığı 34 RT 6943 plakalı otomobille, Bağyaka Mahallesi yol ayrımında çarpıştı. Kazada, sürücülerle otomobillerde yolcu olan Ülkü Keskin (70), Beyza Keskin Çelebi (35), Esengül Tandır (34), Can Tandır (10) ve Kaan Tandır (8) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Beyza Keskin Çelebi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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