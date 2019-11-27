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Muğla'da imara aykırı yapılar "yürütmeyi durdurma" kararından dolayı yıkılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:38 | Son Güncelleme

Muğla'da imara aykırı yapılar "yürütmeyi durdurma" kararından dolayı yıkılamadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kaçak oldukları belirlenen yapıları yıkmak için gelen ekipler, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle yıkım işlemlerini gerçekleştiremedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kaçak oldukları gerekçesiyle yıkım kararı verilen dört yapının bulunduğu Söğüt Mahallesi Cumhuriyet mevkisine geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Yıkım ekiplerine tepki gösteren mahalle sakinleri, imar planı olmadığından dolayı evlerinin kaçak durumuna düştüğünü iddia etti.

Yıkımı planlanan yapıların sahipleri, Muğla İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı aldıkları için, ekipler yıkım işlemine başlamadan mahalden ayrıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Söğüt'ün yanı sıra Bozburun ve Selimiye mahallerinde kaçak olduğu tespit edilen yapıların, yasal süreç tamamlandıktan sonra yıkılacağını belirtti.

Muğla genelinde 2 bin 800, Marmaris'te ise 550 kaçak yapı belirlendiğini kaydeden yetkililer, yapılan son denetimlerde 3 bin kadar daha kaçak yapının tespit edilerek yıkım için gerekli girişimlere başlandığını bildirdi.

Fethiye ilçesinin Göcek ve Gökçeovacık mahallelerinde, yıkımı planlanan üç ev ile bir duvarın yıkımı ise sahipleriyle varılan uzlaşma gereği ertelendi. Tutanak düzenleyen ekipler bölgeden ayrıldı.

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