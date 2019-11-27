Muğla'da imara aykırı yapıları "yürütmeyi durdurma" kararı kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kaçak oldukları belirlenen yapıları yıkmak için gelen ekipler, mahkemenin "yürütmeyi durdurma" kararı nedeniyle yıkım yapamadan ayrıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaçak oldukları gerekçesiyle yıkım kararı verilen iki yapının bulunduğu Bozburun Mahallesi'ne geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Mahalle sakinleri, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekiplerine uzun süre tepki gösterdi.

Ekiplerle tartışan mahalleliler, yıkım yapılacak evlere girerek kendilerini siper etti. Bazı mahalle sakinleri de araçlarını iş makinelerinin önüne çekerek kapılarını kilitledi.

Yıkımı planlanan yapıların sahipleri, Muğla İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı aldıkları için ekipler yıkım işlemine başlamadan mahalleden ayrıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Bozburun'un yanı sıra Söğüt ve Selimiye mahallelerinde kaçak olduğu tespit edilen yapıların, yasal süreç tamamlandıktan sonra yıkılacağını belirtti.