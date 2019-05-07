HABER

Muğla'da iş yeri yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

Menteşe'de bir restoranın bacasında başlayıp mutfağına sıçrayan yangında hasar oluştu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Karabağlar Yaylası'ndaki bir restoranın bacasında başlayan yangının çatı ve mutfak bölümünü sardığı ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 Acil Servis ambulansı olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmaları sonrası binanın ahşap çatısı ve mutfak bölümü kullanılmaz hale geldi.

PARTNERTuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama!
Genç kemancıdan büyük başarıGenç kemancıdan büyük başarı
Papa Franciscus Kuzey Makedonya'daPapa Franciscus Kuzey Makedonya'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iş yeri yangını Menteşe Muğla

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya’dan gelip, iğde ağaçları için nöbet tutuyor

Almanya'dan geldi, nöbet tutuyor! Tam 40 tane...

Beşiktaş saldırısında yaralanan polis şehit oldu!

Beşiktaş saldırısından 3 sene sonra acı haber!

Öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı 4 gözaltı

Öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı 4 gözaltı

Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti

Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist yaptıklarını itiraf etti

Aleo vera jelinden yaptığı parfümle radyasyonu yok etti!

60 liraya satıyor! Öyle bir buluşa imza attı ki...

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.