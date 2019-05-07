Muğla'da iş yeri yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Karabağlar Yaylası'ndaki bir restoranın bacasında başlayan yangının çatı ve mutfak bölümünü sardığı ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve 112 Acil Servis ambulansı olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmaları sonrası binanın ahşap çatısı ve mutfak bölümü kullanılmaz hale geldi.

