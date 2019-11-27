HABER

Muğla'da iş yerinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 23:27 | Son Güncelleme

Bazı ev ve iş yerlerini de tehdit eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turgutreis Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevredeki bazı ev ve iş yerlerini de tehdit eden alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangında, iş yeri tamamen yandı.

Yangın nedeniyle çevredeki bazı işletme sahipleri ile vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede güvenlik tedbiri aldı.

PARTNERTaşı beni Sebastian!Taşı beni Sebastian!
Av tüfeğiyle intihar ettiAv tüfeğiyle intihar etti
Başakşehir'de 11. kattaki evinin camından düşen lise öğrencisi öldü Başakşehir'de 11. kattaki evinin camından düşen lise öğrencisi öldü 
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum işyeri itfaiye Muğla yangın

En Çok Okunan Haberler

MSB açıkladı! Hakurk'a operasyon başladı

MSB açıkladı! Hakurk'a operasyon başladı

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Çiftlik evinde toplu tecavüz skandalı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İranlı Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyet operasyonuyla yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!

İBB burs sonuçları sorgulama 2019? Burs sonuçları nasıl sorgulanır?

2019 İBB burs sonuçları sorgulama

İstanbul Valiliği, Fener Rum Patriğinin evine giren hırsızların yakalandığını açıkladı

Patrik Bartholomeos’un evine giren hırsızlar çatışmayla yakalandı

Bodrum'da ikinci el dükkanı alev topuna döndü

Bodrum'da ikinci el dükkanı alev topuna döndü

Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsolosluğu'nu ateşe verdi

Irak'ta göstericiler İran Başkonsolosluğu'nu ateşe verdi

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.