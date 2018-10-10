Muğla'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin kafeden cep telefonu çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kemeraltı Mahallesi'nde bir kafeden cep telefonu hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerasındaki görüntüleri izleyen ekipler, kimliğini belirlediği O.K'yi (22) Atatürk Caddesi'ndeki parkta yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının, çeşitli hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.
Görüntülerde, zanlının, masanın üzerindeki cep telefonunu alıp uzaklaşması yer alıyor.
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