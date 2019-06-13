Muğla'da iş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iş yerlerinden yaptığı hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki farklı iş yerlerinden para ve değerli eşyaların çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Özay B. (32) olduğunu tespit etti.

İlçe merkezinde gözaltına alınan zanlının, Eskişehir ve Kütahya'da da çok sayıda hırsızlığa karıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

