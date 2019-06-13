HABER

Muğla'da iş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iş yerlerinden yaptığı hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki farklı iş yerlerinden para ve değerli eşyaların çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Özay B. (32) olduğunu tespit etti.

İlçe merkezinde gözaltına alınan zanlının, Eskişehir ve Kütahya'da da çok sayıda hırsızlığa karıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Ataşehir'de riskli binanın boşaltılması sırasında arbede çıktıAtaşehir'de riskli binanın boşaltılması sırasında arbede çıktı
Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtıTürkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fethiye hırsızlık Iş Yeri Muğla tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Soylu: Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu ısırır mı diye bekliyor

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı: Hiç kimse Türkiye'ye ültimatom veremez

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı

Köylüler balıklar için seferber oldu! 'Size basit gelebilir ama...'

Köylüler seferber oldu: Size basit gelebilir ama...

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Şans Topu sonuçları 12 Haziran: Büyük ikramiye kazanan çıkmadı

Büyük devir gerçekleşti!

Sayısal Loto sonuçları 12 Haziran: Devir sayısı 3 oldu!

Devir miktarı artıyor!

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.