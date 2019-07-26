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Muğla'da iş yerlerine şov ve animasyon cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 17:44 | Son Güncelleme

Rahatsız edici müzikli şov ve animasyon yaptıkları gerekçesiyle 13 iş yerine ceza kesildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 13 iş yerine rahatsız edici müzikli şov ve animasyon yapıldığı gerekçesiyle para cezası verildi.

Marmaris Belediyesince, vatandaşların şikayetleri üzerine çevreye rahatsızlık veren animasyon ve şovlara yönelik denetim yapıldı.

Bu kapsamda Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki restoranlar tespit edildi.

Kameralı tespitin ardından 13 restorana bir haftada 39 kez ceza kesildi. Yasa gereği her cezada 320 lira idari para cezası uygulandı.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

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Marmaris Marmaris Belediyesi Şov animasyon cezası

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