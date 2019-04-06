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Muğla'da işçi servisi devrildi: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 21:55 | Son Güncelleme

Muğla'da işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde işçi servisi devrildi, 9 kişi yaralandı.

Korhan Yaşoğlu idaresindeki 48 S 4148 plakalı minibüs, yağış nedeniyle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince Korucak mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Fikret Boğa (50), Mevlüt Çakır (37), Bilal Şenyiğit (50) Korhan Yaşoğlu (26) 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde, Ahmet Serdar Yıldırım (45), Gürcan Ergün (51) ve Ömer Uyanık (35) Milas Özel İzan Sağlık Hastanesinde, Akif Gür ve Mustafa Eğilmez ise Yatağan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan karayolu, ekiplerce kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
işçi servisi kaza Milas Muğla

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