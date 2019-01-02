Muğla'da kaçak elektronik sigara imalathanesine operasyon

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda elektronik sigara kimyasalı ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ihbar üzerine kaçak elektronik sigara imalatı yapıldığı öne sürülen Taşkaya Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenlendi.
İş yerinde yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 64 litre elektronik sigara likiti, 8 litre sıvı nikotin, 250 litre gıda aroması, 360 litre gliserin, 41 litre tatlandırıcı ve 715 litre içeriği tespit edilemeyen sıvı ele geçirildi.
Operasyonda Y.E. gözaltına alındı.
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