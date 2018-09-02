Muğla'da kaçak içki operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda 201 şişe kaçak içki ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede eğlence mekanlarında sahte içki satışına yönelik çalışma yaptı.
Gümbet Mahallesi'nde belirlenen bir gece kulübüne operasyon düzenleyen ekipler, depodan gece kulübüne sahte içki sokulmaya çalışıldığını tespit etti.
İş yerinin deposunda yapılan aramada, 201 şişe içki, üzerinde TAPDK bandrolü bulunan 94 içki şişesi kapağı, 90 boş senet, farklı bankalara ait 5 çek fotokopisi, yarısı dolu 19 litrelik pet şişe, 25 boş bidon ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Öte yandan olayla ilgili mekan sahibinin de olduğu 4 kişi hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndan işlem yapıldığı öğrenildi.
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