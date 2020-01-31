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Muğla'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 20:15 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan baskında yakalandı.

Muğla'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan baskında yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ekiplere, 'baz istasyonu için kazı yapıyoruz' dediği öğrenildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Paşapınarı Mahallesi'nin Medetbeleni Tepesi’nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, saat 17.00 sıralarında kepçeyle kaçak kazı yapılan alana baskın yaptı. Baskında suçüstü yakalanan H.E.P., A.A., ve M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karşılarında ekipleri gören şüphelilerin, 'baz istasyonu için kazı yapıyoruz' dedikleri öğrenildi. Olay yerinde bulunan kepçeye el konulurken, gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Aralık 2019'da da aynı yerde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalanmıştı.

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Muğla'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

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